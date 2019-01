O Tenis de Mesa Monte Porreiro empata en Cambados e suma o seu segundo punto en Superdivisión

Segunda xornada na Superdivisión masculina de tenis de mesa e segundo empate do Tenis de Mesa Monte Porreiro, nesta ocasión no derbi provincial de recentemente ascendidos ante o Cambados.

O conxunto pontevedrés levou a iniciativa do encontro. Seu foi o primeiro punto ao remontar Nico Galvano a Stefan Shaposhnikov (1-3), pero a cada punto do Monte Porreiro respondían os locais que igualaron co punto de Qui Liang sobre Nacho Fernández (3-1).

Horacio Fuentes gañou os seus dous choques devolvendo en ambas as ocasións o mando aos visitantes, superando con autoridade a Fernando Padín (0-3) e Shaposhnikov (0-3), pero nin Nic Galvano ante Liang (3-0) nin Nacho Fernández ante Padín (3-1) conseguiron rematar.

Ao final repartición de puntos que deixa ao Monte Porreiro no medio da táboa, nunha cómoda sétima posición con 2 puntos, e ao Cambados noveno con 1 punto.

A próxima xornada, que se disputará o domingo 14 de outubro, os pontevedreses recibirán ao actual líder, o Irún Leka Enea.