O VII Torneo Internacional Júnior ITF de Tenis inicia a súa fase final

VII Torneo Internacional ITF Júnior de Tenis no Mercantil © Casino Mercantil de Pontevedra / Nolitennis

Despois de dúas emocionantes xornadas de fase previa, o VII Torneo Internacional ITF Júnior de Tenis de Pontevedra inicia este martes a súa fase final de competición nas instalacións do Casino Mercantil en Mourente.

Ata o vindeiro domingo 14 de outubro 32 xogadores en categoría masculina e 32 na feminina, promesas todas elas do circuíto júnior a nivel nacional e internacional, loitarán por facerse co título.

As primeiras xornadas resultarán maratonianas, con 12 horas de actividade entre as 9:00 e as 21:00 horas aproximadamente ante a cantidade de partidos previstos.

Entre os tenistas que lograron certificar desde a previa o seu pase á fase final atópanse os españois Alejandro García e Pablo Llamas xunto Jerome Kym (SUI) e David Stricker (SUI) na competición masculina e Alexandra Eala (PHI), Marina Manyoma (COL), Ruxandra Schech (GER) e Emily Meyer (AUT) na feminina.

O torneo desenvolverase durante toda a semana con portas abertas ao público.