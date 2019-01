Sergio Pérez marca o gol que dá o ouro olímpico a España nos Xogos da Mocidade

Os Hispanos Xuvenís no Podium como campións de Balonmán Praia en Buenos Aires 2018 © Agustín Marcarian/Buenos Aires 2018 Os xogadores do Teucro Domingo Luís e Sergio Pérez, tras proclamarse campións olímpicos en Buenos Aires © PontevedraViva Os xogadores do Teucro Domingo Luís e Sergio Pérez, tras proclamarse campións olímpicos en Buenos Aires © PontevedraViva

O balonmán praia español fixo historia ao conseguir a medalla de ouro na súa primeira cita olímpica, con motivo dos Xogos Olímpicos da Mocidade de Bos Aires 2018. España sufría en semifinais á primeira hora da tarde deste sábado contra Croacia, á que dobregaría na quenda de shoot out, para despois impoñerse a Portugal na gran final, disputada no Parque Sarmiento da capital de Arxentina.

A gran final decidiríase tamén nos shoot outs, tras un partido moi disputado no que España, actual campión mundial da categoría, derrotou por 2-1 a Portugal, con parciais de 19-14, 16-18 e 9-6 en shoot outs, sendo o xogador do Teucro, Sergio Pérez, o que lograba o gol definitivo que daba a medalla de ouro aos Hispanos Xuvenís.

O equipo de Pedro Bago asumía o control do marcador na final desde os primeiros compases do primeiro set, baixo a guía do tamén xogador teucrista Domingo Luís Mosquera, brillante en ataque durante os 10 minutos. Portugal respondía por medio de Miguel Neves, pero todos os seus intentos por empatar o marcador ían chocar co meta español, Pedro Rodríguez. Así, ao descanso, o combinado español facíase co primeiro punto por 19-14.

España non baixaría o ritmo no inicio da segunda manga e pronto empezaría a dominar o marcador, con Sergio Venegas moi activo no á esquerda. Portugal, con todo, non permitía a escapada do equipo español e dispoñía da súa primeira vantaxe aos 4 minutos. Renda que conservaría durante o resto do segundo set, e que lle permitía forzar (16:18) a quenda de shoot- out.

Todo se decidía alí, pero o combinado español demostrou durante toda a súa traxectoria en Buenos Aires que é infalible nesa fortuna, e iso quedaría reflectido en todas e cada unha das súas cinco tentativas. O mellor xogador luso, Miguel Neves, non acertou no segundo lanzamento de Portugal, algo que permitía a España dominar toda a quenda e, ao cabo, culminar cun tanto de Sergio Pérez que queda para a historia do balonmán español.

A modalidade do balonmán praia comparecía por primeira vez nunha cita olímpica, e nela España demostrou por que é un dos grandes dominadores deste deporte na area.

Os Hispanos Xuvenís da Area, campións de Europa e do Mundo no verán de 2017, pecharon o círculo ao conquistar o título olímpico en Buenos Aires e entre os nove compoñentes da selección hai dous xogadores do Teucro, Sergio Pérez e Domingo Luís, que apuntan moi alto e prometen dar moitas alegrías á afección azul.