Pontevedra e Ponferradina ofrecen un partido grande aínda que con escasas oportunidades de gol (0-0)

Partido entre Pontevedra e Ponferradina en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Ponferradina en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Ponferradina en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Ponferradina en Pasarón © Diego Torrado

Hai empates que deixan mal sabor de boca e outros que se saborean de bo grado. O segundo foi o caso do asinado por Pontevedra e Ponferradina, nun partido grande, marcado polo respecto entre ambos os conxuntos. Ben é verdade que non houbo goles, nin tampouco demasiadas oportunidades para logralos, pero o aburrimento non fixo acto de presenza nun Pasarón que premiou o xeneroso esforzo dos seus.

Porque se un equipo mereceu gañar ese foi o granate, que non fixo nin unha soa concesión ao seu poderoso rival, ao que apenas permitiu un disparo a porta, obrigándolle a terminar o partido encerrado na súa parcela para manter con uñas e dentes o seu portal a cero e conseguir un punto quizais excesivo para o pouco risco do que fixo gala no choque.

Os de Luismi foron mellores, pero sobre todo fixeron alarde de entrega e profesionalidade. Desde un David Castro imperial, ata un Kevin Presa xeneroso na loita, omnipresente en cada parcela de terreo, o mesmo que Berrocal ou Arruabarrena, que tívoas tesas coa curtida zaga visitante. Todo iso por personalizar en alguén o sensacional traballo de todo o equipo, despedido polos afeccionados cunha merecida e pechada ovación polo seu bo traballo.

Cos dous técnicos "tirando" dun clásico 4-2-3-1, o do Pontevedra daba a sensación de ser algo máis ambicioso, con Berrocal emparellado a Kevin Presa no dobre pivote, descolgándose alternativamente para ofrecer solucións no enganche con Romay e Arruabarrena, mentres os do Bierzo fiaban a súa sorte á calidade de Yuri, con liberdade para moverse por toda a fronte do ataque e mesmo baixar a recibir tentando sacar de zona a Churre.

A presión alta dos de Luismi permitíalles controlar o xogo, dificultando a saída de balón dunha Ponferradina obrigada a xogar máis directo do que afai, aínda que iso non evitaba que deixase a sensación de poder crear perigo en calquera acción froito da calidade dos seus homes.

Tras un primeiro cuarto de hora sen sustos nas áreas, a primeira oportunidade clara tería cor granate. Un centro de Álex González chegou aos pés de Arruabarrena, que se atopaba en excelente posición preto do punto de penalti, pero o seu disparo saíu moi frouxo e centrado, sen problemas para Gazzaniga.

Despois o propio Arruabarrena reclamou penalti por unha cambadela de Trigueros. Aínda que houbo contacto non pareceu suficiente para merecer a máxima pena, aínda que desde logo moito menos para sinalar falta do dianteiro como decretou o colexiado.

Ata entón, a Ponferradina limitouse a centros laterais ben defendidos pola zaga local, e un disparo de Yuri desde a frontal, ao que respondeu Edu sen problemas.

Sen ser un partido brillante, os equipos ofrecían un choque serio, sen concesións e entretido, con detalles de calidade que demostraban que ambos dispoñen de xogadores con peso e moito nivel para a categoría.

David Castro e Kevin Presa volveron facer que o perigo roldase a meta visitante, pouco antes do descanso, pero o disparo final do de Ponteareas marchouse alto e o primeiro tempo consumiuse con mellores sensacións granates e cunha Ponferradina que non conseguía atoparse cómoda sobre o cesped, froito do excelente traballo dos de Luismi.

A segunda parte mantivo a tónica de lixeiro dominio do Pontevedra, aínda que se incrementou se cabe o nivel de concentración e respecto de todos os contendentes. Consecuencia diso foron 45 minutos sen practicamente unha soa acción de perigo nas áreas, cunha Ponferradina acazapada, que non atopou a maneira de saír da súa parcela e un equipo, o granate, firme atrás e que terminou encerrando ao seu rival, pero que unicamente en accións a balón parado, fundamentalmente saques de esquina, atopaba a fórmula para buscar sen acerto un gol que mereceu por empuxe, pero non chegou.

PONTEVEDRA CF (0): Edu; Nacho López, David Castro, Churre, Adrián León, Kevin Presa, Álex González, Romay (Javi Pazos, minuto 82), Berrocal (Mouriño, minuto 86), Javi López (Pedro Vázquez, minuto 63) e Arruabarrena.

SD PONFERRADINA (0): Gazzaniga; Son, Ríos Reina, Trigueros, Jon García, Óscar Sielva, Luisma Vila (Dani Pichín, minuto 67), Saúl, Fran Carnicer (Pablo Espina, minuto 59), Yuri e Isi (Jorge García, minuto 75).

Árbitro: Pablo Fernández Pérez (Asturias), auxiliado nas bandas por Miguel Oses Arana e Avelino González González. Amoestou a Arruabarrena, Berrocal e Nacho López, no Pontevedra, e a Ríos Reina, Son e Óscar Sielva, na Ponferradina.

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón. Uns 2.500 espectadores. Gardouse un minuto de silencio en memoria das vítimas das inundacións rexistradas en Mallorca. Rafa Vidal, utillero durante máis de 40 anos do club granate, que se xubila esta próxima semana, fixo o saque de honra.

Pantalla completa As imaxes do Pontevedra-Ponferradina Partido da xornada 8 de liga na Segunda División B disputada no Estadio Municipal de Pasarón © Diego Torrado