Alice Tubello e Harry Weldenken, campións do sétimo Torneo Internacional de tenis

As dúas xogadoras da final durante a entrega de trofeos ©

O parque polideportivo do Mercantil Pontevedra acolleu esta fin de semana a final do sétimo Torneo Internacional de tenis, que leva disputándose durante as últimas sete xornadas con multitude de deportistas procedentes de diferentes partes do mundo. No día de clausura da competición, que tivo lugar este domingo a partir das 9:30 horas, presenciáronse dous partidos en do máis intensos á vez que igualados.

Nesta ocasión, ambas as finais tiveron que xogarse nas pistas cubertas do recinto por mor da choiva. As primeiras en agarrar as súas raquetas para a gran cita foron as finalistas francesa e sueca, que estaban citadas na pista número un. Alice Tubello (FRA) e Caijsa W. Hennemann ( SWE), foron as número un do torneo. A primeira delas presentouse no terreo de xogo visiblemente nerviosa e incómoda, xa que Tubello xoga mellor nas pistas exteriores. Con todo, unha vez comezou o xogo, a moza adaptouse á rapidez, precisión e ataque da sueca.

Caijsa anotou o primeiro set por un parcial de seis a tres. Con todo, ante a desvantaxe da francesa, o seu adestrador non deixou de animala, algo que xurdiu efecto na tenista. Tubello foi unha deportista diferente no segundo set. Foi máis valente e decidida. Como resultado, en apenas 25 minutos, a francesa conseguiu anotarse a segunda manga por seis a un.

No terceiro set, consecuencia do anterior, a gala veuse arriba e mostrou aínda máis confianza que no xogo anterior. Sentíase gañadora e nótabase. A sueca, pola contra, frustrada polo xiro do partido deixou escapar a vitoria outorgando a Tubello o título de campiona.

A continuación, foi a quenda dos finalistas masculinos, dous grandes xogadores entre os que se atopaba o gran favorito do torneo, o británico Harry Weldenken. Enfrontouse ao suízo Dominic S. Striker, un participante inesperado nesta sétima edición da competición e unha gran sorpresa para os seguidores da mesma.

Durante o primeiro set, o partido foi moi entretido para o numeroso público do Mercantil. A igualdade foi a tónica do duelo ata o cinco iguais, instante no que o británico aumentou o ritmo de xogo e reduciu os seus erros ao mínimo. Como froito deste cambio, Wendelken conseguiu anotarse o primeiro set por sete a cinco.

Moi distinto foi o segundo, no que tan só houbo un gañador na pista, o británico, que buscou golpes gañadores e atopounos ante o sueco, que nese momento viu afastarse a posibilidade de outorgarse o título. O primeiro anotouse o parcial por un seis a tres e todos os presentes ovacionaron ao novo gañador.