O Visit Pontevedra frea o Irún e suma un novo punto na Superdivisión de tenis de mesa

Partido entre o Visit Pontevedra e o Irún Leka © Diego Torrado

Segue invicto o Visit Pontevedra na Superdivisión de tenis de mesa. A pesar de ascender esta tempada á máxima categoría, aínda non coñece a derrota. Os seus tres partidos saldáronse con empates. E o último deles, ante o Irún Leka Enea non foi fácil.

Os vascos, un dos equipos máis potentes da liga, colocáronse 2-3 no marcador e no último encontro, que enfrontaba ao número 1 do equipo pontevedrés, o arxentino Horacio Cifuentes, con Endika Díez, un clásico do tenis de mesa nacional, chegaba o empate.

Cifuentes derrotou a Díez por un contundente 3-0 no marcador. Era o segundo punto que daba ao conxunto dirixido por Nando Álvarez, xa que antes impuxérase ao serbio Dorde Borcic tamén por 3-0.

O seu compatriota Nico Galvano foi quen deu o terceiro punto para os de Monte Porreiro, tras rabuñar un punto moi complexo ante Endika Díez, tamén por 3-0. No seu outro partido, o arxentino cedeu por 3-1 contra o húngaro Daniel Kosiba.

No Visit Pontevedra destacou a actuación do canteirán Nacho Fernández, xa que aínda que non puido cos dous mellores xogadores dos visitantes, Kosiba e o serbio Borcic, púxoos en aprietos. A súa adaptación á categoría, segundo o club, vai por bo camiño, demostrando gran mobilidade de pernas, recepción e sobre todo seguridade en primeiras entradas.

Con este resultado, o equipo pontevedrés sitúase na zona media da táboa, no posto sétimo con tres puntos.

O próximo encontro do Visit Pontevedra será un derbi. Enfrontaranse o 26 de outubro ao Vilagarcía Tenis de Mesa na capital arousá.