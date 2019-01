Dous de dous para o Mareantes que logra derrotar (24-15) ao Muralla de Lugo

Partido entre o Mareantes e o Muralla de Lugo no campo de Monte Porreiro © Diego Torrado Partido entre o Mareantes e o Muralla de Lugo no campo de Monte Porreiro © Diego Torrado

O Mareantes mantense invicto na Liga Galega de Rugby 2. Fíxoo tras derrotar no campo de Monte Porreiro ao Muralla RC de Lugo, ao que se impuxeron por 24-15.

O partido entre ambos comezou bastante trabado, atravesando numerosas fases estáticas que deron pouca continuidade ao xogo. Os visitantes adiantáronse no primeiros cinco minutos cun golpe de castigo, pero os pontevedreses reaccionaron pronto.

Tomaron o control do encontro e ao descanso, grazas a dous ensaios ben traballados, xa gañaban 12-3.

Con todo, os lucenses non baixaron os brazos e aproveitando a superioridade numérica que lle ofreceu unha expulsión temporal no Mareantes, anotaron dous ensaios consecutivos que lles puideron por diante no marcados.

A pesar de que o esforzo físico realizado durante a primeira parte empezaba a pasar certa factura, os xogadores de Mareantes tiraron de raza para retomar o dominio do partido e levar o oval á liña de ensaio en dúas ocasións máis, a través do dinamismo entre liñas ata atopar os ocos que permitiron aos dianteiros penetrarse en zona de marca.

Con esta vitoria, Mareantes colócase como líder provisional da clasificación da súa categoría con 10 puntos, á espera da seguinte xornada na que se desprazará á cidade olívica para enfrontarse ao segundo equipo de Kaleido Universidade de Vigo.