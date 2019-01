Un gol de Iván Fernández a tres segundos do final clasifica ao Teucro en Copa ante o Nava (29-30)

A só tres segundos para o final e sufrindo tras ir a remolque toda a segunda parte. Así conseguiu o Teucro o seu pase á terceira rolda da Copa do Rey, tras vencer con máis apuros dos previstos en eliminatoria a partido único en Nava de la Asunción ao BM Nava.

Un gol de Iván Fernández, na última xogada do partido, deu a clasificación ao equipo azul, que desperdiciou cinco goles de vantaxe na primeira parte, para ceder a iniciativa a un rival crecido ante o pobre rendemento defensivo dos de Luís Montes.

Con esta vitoria mínima, o Teucro estará no bombo na seguinte eliminatoria, na que entrarán tamén os oito equipos restantes de Liga Asobal, exentos nunha rolda na que caeron equipos da máxima categoría como o Cangas, eliminado por Puerto Sagunto (31-25); Sinfín, que caeu ante o Agustinos Alicante (29-28), e Alcobendas, que perdeu tras unha prórroga co Torrelavega (33-29).

Non foi un bo partido do Teucro, irregular en defensa e precipitado en momentos craves en ataque, a pesar de que os azuis comezaron ben para escaparse tras o 4-4 cun parcial de 0-5 ata o 4-9 no ecuador do primeiro tempo. A eliminatoria parecía encarrilada, pero o Teucro non soubo pechar o partido, permitindo que BM Nava comezase a crecer nas súas posibilidades, tanto que ao descanso neutralizara a diferenza (15-15).

Na segunda parte os segovianos mantiveron o seu alto nivel de xogo, e sobre todo souberon xogar con máis serenidade, o que lles permitiu tomar a dianteira desde o minuto 35, facendo que o Teucro fose a remolque, cunha máxima renda de tres goles (23-20), no minuto 42.

A partir de aí o Teucro cambiou a súa defensa, optando por un sistema máis aberto en 5-1 e presionando moi arriba. A pesar diso, os galegos non lograban recuperar o mando ata o últimos cinco minutos. Natan Suárez facía o 27-27 e Rial volvía poñer aos seus por diante tras moitos minutos.

Quedaban menos de catro minutos e o Teucro seguía empeñado en complicarse. Unha exclusión de Dani Hernández era aproveitada polos segovianos para volver remontar (29-28) a falta de dous minutos e medio. Foi o único momento en que funcionou a defensa azul e Natan Suárez empataba a falta de 46 segundos. BM Nava non aproveitou a súa opción, perdendo o balón nun ataque mal finalizado, o que deixaba ao Teucro con 19 segundos para unha última acción.

Luís Montes detivo o tempo a falta de 10 segundos para preparar xogada e saíulle ben. O Teucro levou o balón en superioridade ao extremo, desde onde Iván Fernández, a falta de tres segundos, fixo o gol que daba unha clasificación agónica ao equipo pontevedrés.