Un imparable Pablo Dapena pecha tempada cunha incontestable vitoria no Challenge de Mallorca

Pablo Dapena, tras gañar o Challenge de Mallorca © Federación Galega de Tríatlon

Pablo Dapena non puido pechar dunha mellor maneira unha tempada que, sen dúbida, para el foi espectacular. O triatleta pontevedrés puxo o broche de ouro ao seu gran ano cun novo triunfo, o que protagonizou este sábado no Challenge de Mallorca.

Cruzou a meta deste tríatlon de media distancia tras 3 horas, 54 minutos e 8 segundos. Foi dous minutos máis rápido que o suízo Manuel Küng. Terceiro foi o esloveno Jaroslav Kovacic, que superou por 18 segundos as catro horas de carreira.

A proba comezaba cos case dous quilómetros a nado nos arredores dun dos areais máis belos da baía de Peguera, a praia de Torà. Como era de esperar, o grupo de favoritos saíu xunto de auga, entre eles Fernando Alarza e o propio Dapena.

Ao pouco de comezar os 90 quilómetros do segmento ciclista, Alarza viuse obrigado a abandonar por unha lesión que sufriu ao entrar no mar, o que aproveitou o danés Daniel Baekkegärd para acumular case dous minutos de vantaxe sobre o grupo perseguidor, onde xunto ao pontevedrés ían xa o suízo Küng e o esloveno Jaroslav Kovacic.

Pero nos 21 quilómetros da carreira a pé, todos eles polo núcleo de Peguera, Pablo Dapena non tivo rival. En apenas unha volta e media das catro que os participantes debían dar ao circuíto, xa recortou a súa desvantaxe co danés e enfilou en solitario o resto do percorrido.

Esta vitoria ten un plus engadido para Dapena. Cos puntos acumulados, sumados aos logrados nos triunfos en Lisboa e Gran Canaria e os segundos postos en Madrid, Roma e Salou, quedou en primeira posición da clasificación do Challenge Family, o que lle reportou un premio de 30.000 dólares.