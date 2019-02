Cutura non basta a un impreciso Teucro para vencer al Ángel Ximénez (31-34)

Partido entre Teucro e Ángel Ximénez no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Ángel Ximénez no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Ángel Ximénez no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Ángel Ximénez no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Ángel Ximénez no Municipal © Diego Torrado

Dolorosa derrota do Teucro ante un rival directo na loita pola permanencia na Liga Asobal, un Ángel Ximénez de Puente Genil que foi mellor no Municipal e logra escapar dos postos de descenso deixando aos azuis na última posición.

Non foi un bo partido dos pontevedreses, moi fallóns en ataque durante gran parte do choque, pero a pesar diso a súa fe estivo a piques de concederlles a remontada. Rozárona nos minutos finais, ata que pagaron o esforzo caendo por 31 goles a 34.

Comezou o partido con imprecisións por ambos os bandos, as dos azuis liquidadas con dúas paradas de Lloria, pero a pouco que afinou o equipo visitante empezou a dominar no marcador. Marchou cun 0-2 e aínda que o Teucro empatou con rapidez empezouse a marcar a pauta do encontro. Leo Almeida facía moito dano desde o pivote á defensa local, á que lle custaba entoarse, e os erros en ataque permitían ao Ángel Ximénez empezar a marcar distancia ata o 5-9 que obrigaba a Luís Montes a parar o xogo.

Tras o tempo morto pareceu reaccionar o Teucro con dous goles rápidos de Natan (7-9), pero foi un espellismo e os visitantes seguían marcando a pauta. Nin sequera unha dobre exclusión nos andaluces era aproveita polo cadro azul (10-15), no que só Davor Cutura mantiña o ton en tarefas ofensivas e lograba minimizar danos antes do descanso (13-16), esta vez desde os 7 metros.

O central serbio levaba nese instante 7 goles no seu haber, máis da metade dos do seu equipo, e a tónica continuou de maneira similar na continuación (foise ata os 14 goles, sen fallo nos penaltis). O certo é que mantivo aos seus a unha distancia prudencial, que chegou aos 4 tantos. Tanto dano facía Davor que ata Julián Ruiz pedía un tempo morto para tentar axustar a súa marca.

Foi ese momento no que os pontevedreses empezaron a espertar, aínda que o fixeron desde a portería con tres paradas consecutivas de Santana, que saíra no segundo tempo, e que fixeron crecer aos teucristas. Tomou a testemuña Natan Suárez con varias transicións vertixinosas e de súpeto o partido estaba nun pano (23-24) con case un cuarto de partido por diante. Nin unha discutida exclusión de Juan Quintas descentrou os azuis, que a remolque seguiron pelexando ata que a falta de 5 minutos Natan lograba a igualada (29-29) forzando de paso a exclusión de Almeida.

Todo parecía poñerse de fronte para os de Luís Montes, e con todo aí terminou a súa gasolina, sen lograr culminar unha remontada que pouco antes non parecía ao alcance. O Ángel Ximénez marcou en inferioridade por medio de Juanlu Moyano e Chaparro e De Hita en portería colaborou para terminar coas esperanzas teucristas (29-31) ao poñerse cunha renda á que os locais xa non poderían responder.

SD TEUCRO (31): Lloria, Juan Quintas (3), Rial, Cutura (14, 7p), Gehrhardt, Cangiani (1), Dani Hernández -siete inicial- Moyano, Natan Suárez (8), Iván Fernández (2), Fischer, Samuel Pereiro, Domingo Luis (2), Sergio Pérez (1), Santana.

ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL (34): De Hita, Sergio Barros (2), Cuenca (4), Juan Castro (7, 3p), Roduvic (4), Chispi (1), Leo Almeida (6) -siete inicial- Mat Dias (1), David Jiménez (6), Xavi Tua, Juanlu Moyano (2), Gaby Chaparro (1), Mario Porras, Lombés.

Árbitros: García Mosquera e Rodríguez Rodríguez. Excluíron a Juan Quintas, Rial e Cangiani no Teucro e a Sergio Barros, Mario Porras, Leo Almeida (2) e Chispi no Ángel Ximénez.

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 3-5, 5-8, 7-10, 10-14, 13-16, descanso, 15-18, 18-21, 21-24, 25-27, 29-29, 31-34.

Incidencias: Partido da oitava xornada da Liga Asobal disputado no Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra ante ao redor de 900 espectadores.