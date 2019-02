O Voleibol Pontevedra colle aire tras vencer o Narón

Importante vitoria a conseguida polo Club Voleibol Pontevedra no partido disputado a pasada fin de semana no Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

As pontevedresas superaron o Narón Volea por tres sets a cero e conseguen distanciarse dos últimos postos da clasificación da Primeira División Galega.

Foi con todo un encontro competido, igualado en cada unha das mangas ata o punto 15, aínda que despois o CVP Alianza Española de Seguros levou o gato ao auga impoñéndose por un resultado final de 25-17, 25-22 e 25-23.

Trátase do segundo triunfo do curso, que coloca ao Voleibol Pontevedra no sétimo posto con 6 puntos, cun máis que o seu próximo rival, o Black Voley Vigo que visitará o CGTD o vindeiro sábado (16:45 horas).