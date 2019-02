O Arxil queda a un paso da vitoria ante o Barça CBS (69-79)

O Arxil chegou á sexta xornada de Liga Feminina 2 facendo fronte aos peores resultados do equipo. Antes do ecuentro deste sábado 10, as pontevedresas sumaban cinco derrotas en cinco xornadas. Agora xa son seis.

A pesar de que loitaron durante todo o partido, non conseguiron superar ás catalás no marcador. Tan só no último cuarto estiveron moito máis acertadas, pero non lles serviu para poñer fin á malísima racha que sofren desde a primeira cita da tempada ante o recentemente ascendido Mataró.

O choque comezou moi igualado no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. As accións de xogo que en moitas ocasións penalizaron ás de Mayte Méndez déronlles certa notoriedade nesta ocasión, debido a que foron capaces de mellorar o acerto nos tiros de campo, chegando a ser mellores que as catalás nalgunha ocasión. Con todo, as visitantes fixéronse co marcador no primeiro cuarto (15-21).

Os seguintes 10 minutos non foron tan bos para o Arxil como o comezo do partido. As do Barça foron indiscutiblemente superiores en todos os aspectos. Así, as arxilistas pasaron polo vestiario cun peso de 18 puntos menos (27-45), despois de sumar só 12 puntos no segundo parcial, fronte aos 24 barceloneses (12-24).

A segunda parte, outro mundo. As locais volveron manter a cabeza fría, algo que lles permitiu cotrolar o partido en momentos clave e recortar distancias no marcador, pero non poñerse por encima. As catalás mantiveron o tipo durante o terceiro cuarto, pero comezaron o último tramo tras un resultado moi axustado (24-26), aínda que seguían líderes no marcador xeral (51-71).

Finalmente, os últimos minutos foron para as locais, dominando o balón en todo momento. Tanto foi así que case conseguiron igualar o luminoso sumando 18 puntos, fronte aos 8 visitantes. Pero iso foi todo, as pontevedresas tentárono, lograron recortar distancia, fixeron o que parecía que ía ser imposible e, tristemente, perderon o choque por 10 puntos (69-79).

Así, o Arxil segue condenado ao último posto da táboa ata que saiban sobrepoñerse e cambiar a súa sorte.

Consulta aquí as estatísticas do CB Arxil-Barça CBS.