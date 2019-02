Duras derrotas para Pontevedra Rugby Club e Mareantes nas ligas galegas

A última non foi a mellor xornada para os equipos pontevedreses nas ligas galegas de rugby, con contundentes derrotas tanto para Pontevedra Rugby Club (PRC) como Mareantes na primeira e a segunda categoría autonómica.

Na LGR1 o PRC encaixou unha clara derrota na casa ante un dos máximos favoritos ao ascenso, o CR Ferrol (0-46).

Os locais chegaban con importantes baixas ao encontro, celebrado no campo de Monte Porreiro, sobre todo na primeira e a terceira liña da melé, e aínda que puxeron vontade víronse superados desde o inicio polo potencial do cadro ferrolán, reforzado este ano con ata sete fichaxes estranxeiras. A nova positiva do choque foi a presenza no equipo de dous xogadores sub-19 que baixaron a media de idade do Pontevedra Rugby Club ata os 23 anos no XV titular.

A derrota deixa aos pontevedreses en quinta posición con 6 puntos xusto cando se chega ao final da primeira volta da competición.

Pola súa banda o Mareantes perdeu o liderado da LGR2 tras perder de maneira contundente no campo do Zalaeta de Arteixeo (77-0) nun partido no que todo lle saíu mal ao cadro branco e negro.

A pesar da derrota o Mareantes é aínda segundo na táboa con 17 puntos, os mesmos que Zalaeta aínda que cun partido menos.