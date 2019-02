O Arxil, ante a necesidade de empezar a sumar

A ameaza da perda de categoría empeza a soar cada vez máis forte no Club Baloncesto Arxil, que non se resigna a este destino a pesar do seu mal inicio de curso.

É de feito un dos peores inicios de tempada das verdes que se lembran, con sete derrotas consecutivas nas sete primeiras xornadas, aínda que as súas opcións smantéñense intactas.

Isto é así porque outro equipo, o Cerdanyola, calcou o inicio arxilista e outro rival, o Maristas da Coruña suma só un triunfo. É precisamente o conxunto coruñés o que marca a zona de permanencia, a só un partido de distancia, tendo en conta que as prazas de descenso son dúas no Grupo A da categoría de prata.

Desde as pontevedresas queren poñer freo canto antes á sangría, empezando leste mesmo sábado na visita ao CGTD dun dos clásicos da Liga Feminina 2 (19:30 horas), un ADBA de Avilés que marcha oitavo cun partido menos e un balance de 3-3.

Tal é a transcendencia que se lle dá ao duelo no Arxil, que desde a directiva falan por primeira vez de 'final', a pesar de estar aínda no mes de novembro, e preparan unha serie de iniciativas para dar ambiente ás bancadas do Centro Galego de Tecnificación Deportiva.