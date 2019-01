O Teucro logra a cesión de Ismael Bela para cubrir a baixa por lesión de Quintas

Juan Quintas xa ten substitución na Sociedad Deportiva Teucro. O club pontevedrés moveuse con rapidez tras a lesión do pivote e pechou a cesión dun dos novos valores do Balonmano Granollers.

Trátase de Ismael Bela, xogador nado en Guinea Ecuatorial de 23 anos e 1,91 metros de altura e que se caracteriza por ser un especialista defensivo.

Bela actuaba con asiduidade no filial de Primeira Nacional do club catalán, aínda que xa debutou na Liga Asobal e o pasado verán completou a pretempada co primeiro equipo.

O Teucro espera ademais que achega en ataque desde o posto de pivote e mesmo como lateral esquerdo.

A súa incorporación é inmediata e poderá estar dispoñible leste mesma fin de semana no regreso da competición dos azuis na Liga Asobal.