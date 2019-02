Pobre empate do Cisne ante Agustinos (23-23) nun partido con dúas caras e un final de erros

Partido entre o Club Cisne Balonmán e Agustinos Alicante no CGTD © Diego Torrado Partido entre o Club Cisne Balonmán e Agustinos Alicante no CGTD © Diego Torrado Partido entre o Club Cisne Balonmán e Agustinos Alicante no CGTD © Diego Torrado

Espesos en ataque e faltos de contundencia defensiva. Dous pecados que o Cisne pagou caros cedendo un punto a Agustinos de Alacante, e deixando ver novamente a súa liña irregular. Capaces do mellor e do peor, os de Jabato deron a de area nesta ocasión, cunha primeira parte para esquecer, emendada en parte pola melloría na segunda.

Desde o asubío inicial púidose ver a un Cisne con moitas dúbidas, tantas que Agustinos aproveitou para adquirir rápido unha vantaxe de tres goles (1-4) que iría xestionando, e mesmo ampliando, durante todo o primeiro tempo.

O máximo que conseguiu o equipo branco foi situarse a un (4-5), pero a partir de aí nin sequera soubo xestionar as superioridades, vendo como os visitantes, sen necesidade de realizar un gran partido, aproveitábanse das facilidades atopadas para ampliar a conta estando con dous xogadores menos sobre a pista, para poñer a máxima vantaxe (8-13), a falta de cinco minutos para o descanso, e irse ao vestiario cunha cómoda vantaxe (10-14).

Pero a segunda parte foi moi diferente. O Cisne regresou á pista disposto a non repetir erros e comezou a mandar. A pesar de que Agustinos recuperaba a súa máxima renda na primeira xogada, os de Jabato eran outro equipo, con ritmo e intensidade, tanto que un parcial de 4-0 permitía neutralizar a vantaxe visitante, poñendo por primeira vez o empate no marcador (17-17), cun gol de Álex Chan aos 42 minutos de xogo.

Non quedaría aí a cousa, xa que Andrés Sánchez completaba a remontada e poñía por primeira vez en vantaxe aos locais (19-18), xusto cando se cumpría o ecuador do segundo período. A partir de aí, o Cisne levou sempre a remolque aos alacantinos, pero foi incapaz de distanciarse no marcador.

Cada gol local era contestado polo cadro visitante. Agora as defensas impoñíanse aos ataques, cada vez con menos ideas. Álex Chan daba a última vantaxe aos seus (23-22) cando quedaban máis de catro minutos, pero nese tempo restante o Cisne foi incapaz de volver marcar, mentres Agustinos establecía o que sería definitivo 23-23 grazas a un lanzamento exterior de Zhukov.

Quedaban dous minutos e medio, que foron un continuo cúmulo de desacertos por ambas as partes, especialmente nas dúas últimas xogadas no minuto final. Puido gañar o Cisne, pero Andrés Sánchez, máximo goleador con 7 tantos, non acertou tras un tempo morto de Jabato, o que deu a oportunidade de anotarse o triunfo a Agustinos, que tamén pediron un tempo morto botado por terra por un erro individual que terminou en perda de balón sen chegar a lanzar, para selar un triste empate que de pouco serve a ambos.

