Merece máis o Pontevedra primeiro e págao despois en Ponferrada (1-0)

Non aproveitou o Pontevedra as derrotas de Sanse e Castilla caendo tamén na súa visita á Ponferradina, o que aperta aínda máis a loita para meterse entre os catro primeiros. Os granates realizaron unha gran primeira parte, na que mereceron adiantarse, pero saíron despistados na segunda, na que unha acción individual de Isi decidiu o partido para os do Bierzo.

Sorpresa no once inicial dun Pontevedra no que Luismi optou pola lóxica para cubrir a baixa do sancionado David Castro co seu substituto natural como é Nacho Lorenzo, pero prescindindo dun dianteiro fixo, deixando no banco a Míkel Arruabarrena e Javi Pazos, para xogar un 4-3-3 con dous homes na banda (Álvaro Bústos e Pedro Vázquez), deixando para Romay unha sempre complicada labor de falso nove.

Concentración e intensidade defensiva, foron as características exhibidas polos granates nunha primeira parte seria, na que non deixou manobrar a gusto aos locais. Os galegos suxeitaron ben aos homes máis perigosos do cadro berciano, nivelando tanto o xogo como as ocasións, máis ben poucas, que se produciron en ambas as áreas.

A primeira chegada sería dos de Luismi, que pediron timidamente penalti por unha caída de Borja Domínguez e tiveron pouco despois unha boa ocasión nun balón que se paseou, tras saque de corner, pola área local, sen atopar rematador.

Isi encargaríase de dar resposta aos 15 minutos, cun remate que se marchou alto, antes de que Romay tivese a mellor oportunidade do primeiro acto, ao rematar sen acerto un centro de Nacho Lorenzo.

O Pontevedra tivera dúas ocasións para adiantarse no marcador, as máis claras, pero non foi capaz de aproveitalas e iso pasaríalle factura logo.

A medida que transcorrían os minutos, ambos os equipos tiñan como premisa non cometer erros que puidese aproveitar o contrario, e nesa tarefa, salvo unha acción con remate de Isi ao lateral da rede, os porteiros non pasaron apuros para chegar ao descanso co marcador inicial.

Pero, como sucede con frecuencia, os partidos igualados terminan decidíndoos as individualidades. O Pontevedra saíu lixeiramente máis tímido na segunda parte e atopouse co marcador en contra mercé a unha gran xogada persoal de Isi, que deixou atrás a Nacho López e Churre, recortando na área para mandar o balón ao fondo da rede.

Buscou solucións Luismi no seu banco, dando entrada primeiro a Álex González e logo a Arruabarrena, para ordenar aos seus nun clásico 4-2-3-1, co ariete vasco como punta, pero nin así os visitantes conseguiron crear perigo a unha Ponferradina crecida e tranquila ao verse en vantaxe no marcador.

Como último recurso, o técnico galego deu entrada a Javi Pazos pasando a xogar con dous dianteiros. Con todo perdido había que arriscar e os granates puxéronse á tarefa, aínda á conta de recibir unha contra que sentenciase definitivamente o partido. Respondeu Jon Pérez Bolo, o adestrador local, ordenando a entrada de Matthieu para reforzar o xogo aéreo ante os últimos intentos visitantes á desesperada.

Con iso e tirando de oficio, a Ponferradina conseguiu chegar ao final sen excesivo sufrimento, para quedar cos tres importantísimos puntos que lle devolven á pelexa polos postos de play-off, gañando ademais o parcial aos granates, tras o empate sen goles da primeira volta en Pasarón.

SD PONFERRADINA (1): Gianfranco Gazzaniga; Son, Ríos Reina, Trigueros, Míchel Zabaco, Óscar Sielva (Matthieu, minuto 83), Dani Pichín (Jorge García, minuto 77), Pablo Larrea, Kaxe (Bolaños, minuto 89), Yuri e Isi.

PONTEVEDRA CF (0): Edu; Nacho López, Nacho Lorenzo, Churre, Adrián León, Kevin Presa, Álvaro Bustos (Álex González, minuto 65), Borja Domínguez, Berrocal (Arruabarrena, minuto 69), Pedro Vázquez (Javi Pazos, minuto 79) e Romay.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (A Rioxa), auxiliado nas bandas por Enrique Acero Pradera e Enrique Rodríguez Tejea. Amoestou a Óscar Sielva, Pablo Larrea, Dani Pichín, Yuri, Kaxe e Gianfranco Gazzaniga, na Ponferradina, e a Churre, Borja Domínguez e Pedro Vázquez, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 56: Isi.

Incidencias: Estadio Municipal El Toralín (Ponferrada). 4.610 espectadores, con algo máis dun centenar de afeccionados galegos.