O Cisne gaña ao Antequera e asegura a súa permanencia en División de Honra Prata (22-21)

Partido entre o Cisne e Los Dólmenes no CGTD de Pontevedra © Diego Torrado Partido entre o Cisne e Los Dólmenes no CGTD de Pontevedra © Diego Torrado Partido entre o Cisne e Los Dólmenes no CGTD de Pontevedra © Diego Torrado

Choque directo esta fin de semana entre o Cisne, que chegou a esta xornada despois de gañar en Cantabria ante o BM Santoña, e Los Dólmenes, conseguindo un punto no partido contra os pontevedreses o pasado mes de novembro. Estes últimos xogábanse a permanencia en Honra Prata.

A falta de cinco partidos para o final da tempada, os de Jabato poden dicir que aseguran a categoría tras a vitoria no CGTD.

Comezou mal o Cisne a primeira parte. E non pola falta de ocasións arriba, senon polo pouco acerto de cara a portería en ataque e a facilidade coa que o equipo visitante materializaba as súas (2-5 no minuto 10). A pesar diso, os de Jabato souberon recompoñerse rapidamente e, con Andrés Sánchez (5 tantos) totalmente enchufado, igualaron o encontro siete minutos despois. Tempo morto e de novo, comeza o partido.

Tras o parón, os andaluces, máis sólidos atrás, volveron adiantarse no marcador e, tras adquirir unha vantaxe de 3-4 tantos, lograron aguantala ata o final do primeiro tempo (8-12).

A destacar o debut en portería de Jorge Villamarín, que fixo un bo encontro cos pontevedreses.

A segunda metade comezou de forma totalmente distinta. Seis minutos fixéronlle falta aos galegos para efectuar un parcial de 4-0 e volver empatar o partido.

Aínda que xa o estaba sendo, o choque tornouse realmente bonito, onde ambos os conxuntos, sabedores da importancia de levar os dous puntos esta xornada, non cedían terreo en ningún momento. Se un adiantábase no electrónico, o outro facía o seu pouco despois.

Non foi ata o último minuto cando se decidiu o resultado. Finalmente, a balanza inclinouse cara ao lado local e o Cisne acabou levándose unha vitoria, ademais de merecida, moi traballada (22-21).

Consulta a acta do Cisne-Los Dólmenes.