Empate con sabor amargo do Teucro ante o Huesca (28-28)

O Teucro recibiu esta fin de semana ao Huesca e o resultado foi un partido no que se mantivo a tensión ata o último segundo. Puido gañar o cadro local pero, finalmente quedou na repartición de puntos. Agora, aínda desde o baixo da táboa e a falta de cinco partidos para o final do ano, estes últimos observan a salvación cada vez desde máis lonxe. Necesitan, polo menos 6 puntos para avantaxar aos do Morrazo (gañaron este sábado en casa ao Guadalajara) e escapar, así, do descenso.

Primeira parte impecable para os anfitrións, que lograron manterse por diante os 30 minutos e, aínda que non chegaron a despegarse do todo, foi netamente superior ao conxunto oscense.

Tres goles foi a marxe que manexou practicamente devandito tramo, grazas, en gran medida, a un Santana inspirado. A pesar diso, dous erros en ataque dos galegos, ao termo do mesmo, fixeron que marchasen ao descanso con tan só un tanto de vantaxe (15-14).

A segunda comezou como terminou a primeira. Unha defensa durísima do Huesca (a terceira menos goleada de Asobal), frustaba ao xogo ofensivo do Teucro, que viu como as táboas volvían ao electrónico tan só 46 segundos despois de empezar (16-16). Aos locais custáballes moito manter o nivel de xogo demostrado na primeira parte, o que reducía moito as opcións dos mesmos. Soamente lanzamentos exteriores de Fischer, servían para desatascar situacións complicadas arriba e devolver aos seus, de novo, unha marxe de 3 goles no 40' (21-18). Con todo, a sensación xeral era que tocaría sufrir ata o final.

A destacar, tamén, o magnífico partido do mozo primeiro liña Sergio Pérez (5 tantos). Foi capaz de asumir galóns e utilizando, como vén sendo habitual xa, rápidos cambios de ritmo, converteuse no xogador máis perigoso para o cadro aragonés.

Finalmente, empate. Quizá, con sabor amargo, xa que tras ir por diante no marcador practicamente os 60 minutos, non souberon aproveitalo (28-28).

Agora, cun punto máis, toca centrarse na próxima xornada ante o Alcobendas, pechacancelas da categoría (a catro puntos dos teucristas). Partido crucial se queren manterse vivos ata o final.

