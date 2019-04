Diego Noriega roza o triunfo para o Froiz no prestixioso Memorial Valenciaga

Diego Noriega (esquerda) no podio do Memorial Valenciaga © Grupo Deportivos Supermercados Froiz

Á sétima cita chegou a mellor actuación do Grupo Deportivo Supermercados Froiz na Copa de España Elite e Sub-23, quedando ao bordo do triunfo en, quizais, a proba máis prestixiosa do calendario, o Memorial Valenciaga que se disputa na localidade vasca de Eibar.

Diego Noriega rozou cos dedos a vitoria que tería inscrito o seu nome nun palmarés no que figuran grandes corredores profesionais como Mikel Nieve, Purito Rodríguez, Óscar Freire ou Chechu Rubiera, pero tivo que conformarse co segundo posto na liña de meta tras Iñigo Elosegui (Lizarte), que marchou en solitario do grupo de elixidos a dous quilómetros de meta.

Por detrás, tras unha dura batalla de case 170 quilómetros e un percorrido con dificultades montañosas, chegou un reducido grupo de 7 corredores a 26 segundos, impoñéndose ao sprint o representante do Froiz por diante de Roger Adriá (Lizarte), líder da xeral da Copa de España.

Precisamente no xeneral, a falta de dúas probas, Noriega pega un estirón ata colocarse no posto 13 con 145 puntos e moi preto do top-10 como mellor ciclista do Froiz.

A próxima carreira da Copa de España terá lugar o 1 de maio coa LXXXVI Clásica Santikutz-G.P. Bertan.