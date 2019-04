O Pontevedra disputará a Copa do Rei a próxima tempada

Pase o que pase ao final de liga, o Pontevedra Club de Fútbol estará na próxima edición da Copa do Rei. Isto é así, avanzou a Federación Española de Fútbol, porque a partir da tempada 2019-2020 todos os equipos de Segunda B -salvo os filiais- participarán no torneo do KO.

Ata agora, só os seis primeiros clasificados dos catro grupos da categoría de bronce logran o pase á competición copeira.

O nome do Pontevedra, por tanto, estará no bombo da primeira rolda da Copa do Rei, torneo que ademais introduce outra gran novidade.

A competición será a partido único, que se disputará en casa do equipo de menor categoría, ata a rolda de semifinais. Os catro últimos conxuntos en liza enfrontaranse a ida e volta para disputarse as dúas prazas na gran final.

Todos os equipos, incluídos os de Primeira División, deberán xogar o torneo desde a súa primeira rolda, incluídos os de Terceira que teñan dereito a iso e, por vez primeira, tamén equipos de Rexional. Só quedarán exentos das dúas primeiras roldas os catro equipos que, a partir de agora, disputarán a Supercopa de España, torneo que se traslada a xaneiro.

Estas novidades deberán aprobarse na reunión da asemblea xeral da RFEF que se celebrará na sede federativa de Las Rozas (Madrid) o próximo 29 de abril.