O Arxil despide a tempada co MVP de Gala Mestres na última xornada

A progresión experimentada polo Club Baloncesto Arxil na segunda metade da tempada, que lle levou a conseguir a permanencia na Liga Feminina 2 con suficiencia a pesar do seu mal inicio de curso, tivo como broche de ouro o MVP logrado por unha das súas xogadoras na última xornada de competición regular.

Gala Mestres foi a mellor xogadora da xornada 26 no Grupo A da categoría grazas aos 35 puntos de valoración que conseguiu no triunfo do seu equipo ante o Cerdanyola, no CGTD.

A xogadora catalá asinou 23 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias e 2 recuperacións en 30 minutos de xogo.

Todo un colofón para o cadro arxilista, que desde a xornada 12, cando ocupaba a última posición, conseguiu un balance de 9-5 ao seu favor

A nivel individual, Gala Mestres pechou a súa primeira tempada en Pontevedra como a sétima mellor anotadora da liga (14,65 puntos de media) e a 12ª mellor reboteadora (6,88), sendo a oitava mellor valorada (16,35 puntos).