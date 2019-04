O BNG leva ao Parlamento a requisa de bandeiras nacionalistas galegas en Pasarón

Luís Bará, deputado autonómico do BNG, levará ao Parlamento de Galicia a retirada de bandeiras nacionalistas galegas, republicanas e bandeiras coa bandeira de Castelao no Estadio Municipal de Pasarón durante os partidos do Pontevedra Club de Fútbol, ademais das ameazas de sanción que isto comportou.

Neste sentido a Comisión Permanente da Comisión Estatal contra a Violencia, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerancia no Deporte acordou en febreiro de 2018 propoñer unha sanción de 500 euros a prohibición de acceder a un recinto deportivo durante 3 meses a un espectador que despregou unha bandeira galega coa estrela independentista no choque ante o Racing de Ferrol, situación que denuncian repetiuse noutra ocasión.

"Estamos diante dun ataque contra a liberdade de expresión", sinala o BNG nun escrito remitido aos medios de comunicación.

Asegura a formación nacionalista que non existe un criterio uniforme por parte as autoridades respecto diso nin por parte dos clubs, poñendo como exemplo o que sucede no estadio vigués de Balaídos onde se exhiben sen problema bandeiras e outros símbolos de identidade.

"Parece claro que na forma de proceder do Pontevedra CF e da seguridade do estadio de Pasarón empréganse criterios arbitrarios", acusa o deputado, aludindo á seguridade, cando "existen sentenzas xudiciais que conclúen que prohibir bandeiras esteladas nos estadios conculca a liberdade de expresión".

As preguntas rexistradas polo grupo parlamentario do BNG e deberán ser respostadas polo goberno galego piden ao executivo que valore a situación e se posicione sobre se comparte "o criterio do Pontevedra CF", conclúe o comunicado da formación nacionalista.