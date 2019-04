O Natación Galaico consegue o terceiro posto no Trofeo de Avilés

Os nadadores e nadadoras do Club Natación Galaico das categorías benxamín e alevín, xunto aos seus adestradores, participaron a pasada fin de semana con éxito no Trofeo de Avilés.

As novas promesas do club pontevedrés sumaron unha positiva experiencia en Asturias, ademais de conseguir resultados notables.

Froito diso o Galaico logrou a terceira posición do campionato na clasificación conxunta, ademais de ser primeiro na substitución benjamín masculino, segundo no substitución alevín feminino e terceiro no substitución alevín masculino.

A nivel individual e na clasificación por puntos FINA, Óliver Rocha e Pedro Barros conseguiron un primeiro e un terceiro posto en benxamín masculino; Paula Farola, Nadia de la Fuente e Marta Novo, un primeiro e un terceiro na mesma categoría feminina. En alevín, Pablo Martín e Nicolás Vázquez fixéronse cun segundo e un cuarto posto, e Marta Novo cun cuarto en feminino.

Todo nunha fin de semana para gozar da competición e tamén da convivencia con outros clubs.