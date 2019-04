Unhas cifras fantásticas no VII Torneo de tenis de Semana Santa do CCD Sanxenxo

Podio do VII Torneo de tenis de Semana Santa do CCD Sanxenxo © CCD Sanxenxo

As instalacións do Círculo Cultural Deportivo acolleron, durante a fin de semana (entre o 12 e o 14 de abril) o VII Torneo de Semana Santa CCD Sanxenxo.

Nesta ocasión, un bo número de deportistas, procedentes de diferentes lugares de Galicia, e mesmo dalgunhas zonas de España (113 inscritos de todas as idades), participaron na xa tradicional cita do Salnés.

Ao longo dos tres días de competición disputáronse un total de 122 partidos nas diferentes categorías. O evento pontevedrés recibiu a tenistas de diversas idades, entre a correspondente con benjamín e veterano (benxamín, alevín, infantil, cadete, absoluto e veterano).

En sub-8, Adrián Sánchez foi o campión, ao conseguir superar a Pablo Vallejo na final. O irmán deste último, Adrián Vallejo, subiuse ao podio en primeira posición en categoría sub-10 (división 3), por diante de Iago Figueiro. No mesmo grupo, pero en división 2, Lucas Muñiz quedou ás portas de lograr o título de campión ao perder ante Hugo Martínez. En división 1, venceu Claudia Moreno a Manu Piñeiro.

A gañadora de alevín feminino foi Paula Argibay, á conta da nova Laura Cacabelos. Repetiuse o mesmo resultado en categoría infantil feminino. Doutra banda, David Paredes foi o campión infantil masculino, mentres que Pablo García conformouse co segundo nun choque moi igualado.

Final mixta disputada entre Carmen Berreco e Iago Solla en sub-15, sendo o segundo o vencedor da mesma. No grupo cadete, Sara Martínez e Yago Díaz foron vencedores, á conta de Oihane Escribano e Víctor Estévez, respectivamente.

José L. Padín, líder de veteranos ao derrotar a Juan Castro-Rial na final 55. En veteranos 45, con todo, Fernando Pablos impúxose a Cristóbal Fernández.

Finalmente, en categoría absoluta, Carlos Rodríguez venceu no partido do pasado domingo a Javi Varela na cancha do club pontevedrés.

Noli Álvarez, director Deportivo do club anfitrión, asegurou tras a celebración do encontro que “nos encanta este torneo porque ademais de reunirse os mellores xogadores de Galicia, tamén o fan con moitos xogadores doutras partes de España que visitan Sanxenxo e xogan o torneo. Este ano tivemos unhas cifras fantásticas".