Os clubs pontevedreses, protagonistas no primeiro Campionato Galego de piragüismo de fondo

O municipio lucense de Taboada foi escenario a fin de semana do primeiro Campionato Galego de piragüismo de fondo, con importante protagonismo dos clubs pontevedreses.

A competición disputouse para embarcacións K-4 e C-4, sobre a distancia de 5.000 metros, coa participación de 22 equipos e preto de 300 deportistas.

O Club Piragüismo Vilaboa levou o triunfo na categoría sénior masculina por diante do Club Naval de Pontevedra, mentres que o Náutico Pontecesures foi terceiro, mentres que na categoría feminina o vencedor foi o Club de Mar Ría de Aldán.

En idade xuvenil o premio gordo foi para a EP Ciudad de Pontevedra en ambas as categorías, co Piragüismo Verducido e o Club Confraría de Pescadores de Portonovo completando o podio masculino e o Kayak Tudense e Náutico de Betanzos no feminino.

No que respecta aos resultados individuais, o Vilaboa e Naval de Pontevedra foron segundo e terceiro no K-4 absoluto masculino, mentres que a EP Ciudad de Pontevedra impúxose no C-4 co Piragüismo Poio segundo. O Piragüismo Verducido venceu ademais no kaiak xuvenil.