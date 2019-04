Antía Pérez recibe a alta médica seis meses despois da súa lesión nos Xogos Olímpicos da Mocidade

Boas noticias para o Poio Pescamar. Máis de seis meses despois de caer gravemente lesionada, Antía Pérez recibiu este martes a alta médica.

A xove futbolista vermella, que chegou ao club o pasado verán procedente do Ourense Envialia chamada a ter protagonismo dentro do equipo, caeu lesionada no partido polo bronce dos Xogos Olímpicos da Mocidade celebrados en outubro en Arxentina. España gañou aquel encontro, pero Antía sufriu unha importante lesión no seu xeonllo esquerdo, coa rotura do ligamento cruzado anterior, que lle obrigou a perderse gran parte da súa primeira tempada en Poio.

A principios de novembro a pívot internacional foi intervida con éxito na Clínica Cemtro de Madrid polo Doutor Guillén, baixo a supervisión da Real Federación Española de Fútbol, e desde entón traballou na sombra descontando os días para regresar ás canchas de xogo.

"Fueron meses duros, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucha mente fría", recoñeceu a través das redes sociais a xogadora do Poio Pescamar, recoñecendo que "vuelvo a ver la luz al final del túnel".

Aínda que a súa volta ás pistas non será aínda inmediato, a alta médica é o primeiro e necesario paso para o seu regreso á competición.