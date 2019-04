A herba sintética, unha dificultade extra para o Pontevedra

Todos os detalles contan nun final de tempada en grao sumo apertado e emocionante na pelexa por entrar no play-off de ascenso, e nese aspecto o Pontevedra Club de Fútbol debe derrubar aínda unha última muralla para manterse con opcións ata o final nunha liga máis igualada que nunca, cos cinco primeiros clasificados separados por só 4 puntos.

Tras mellorar o seu rendemento lonxe de Pasarón nas últimas semanas, con triunfos de maneira consecutiva ante o Fabril e o Coruxo, aos de Luismi quédalles agora mellorar o seu rendemento sobre céspede artificial.

Sobre esa superficie o conxunto granate disputará as dúas próximas xornadas, o domingo 28 de abril (12:00 horas) ante o Unión Adarve e o domingo 5 de maio (12:00 horas en horario peninsular) contra o filial da Unión Deportiva Las Palmas. Dúas citas nas que os seus rivais ademais xogarán co obxectivo de achegarse á permanencia na categoría.

O Pontevedra exercítase habitualmente sobre herba sintética, principalmente no campo de Chan do Monte de Cerponzóns e no da Xunqueira, pero á hora de competir, sen ser o único factor determinante, o certo é que os resultados non foron positivos ao longo da tempada.

Ata a data, de seis encontros xogados en campos de céspede artificial, os granates sumaron só 4 de 18 puntos posibles. Venceron con autoridade en Bouzas (1-3) e empataron en Navalcarnero (1-1), pero perderon ante Valladolid B (1-0), San Sebastián de los Reyes (2-1), Guijuelo (3-0) e Internacional de Madrid (3-0).

Se remontámonos á pasada campaña, aínda que o rendemento foi mellor, tampouco foi óptimo, con 8 puntos de 18 en 6 partidos, logrando vencer en dúas ocasións (Navalcarnero e Valladolid B), empatar noutras dúas (Guijuelo e Unión Adarve) e perder tamén dous encontros (Rápido de Bouzas e Sanse), chegando iso si os triunfos na recta final da liga.

TODOS DISPOÑIBLES

A nivel deportivo, o aspecto máis positivo para Luismi é que unha semana máis poderá contar, salvo contratempo, con todos os futbolistas con ficha do primeiro equipo á súa disposición, xa que os xogadores que como Pedro Vázquez e Kevin concluíron o último partido con molestias exercítanse xa ao mesmo ritmo que os seus compañeiros.

Desta forma o técnico deberá realizar polo menos tres descartes para completar a convocatoria de 18 que viaxará a Madrid para enfrontarse ao Adarve, décimo oitavo clasificado.