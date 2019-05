Dobre movemento no Cisne, que renova a Jabato e ficha a David Chapela

O Club Cisne Balonmán púxose ao choio, sen perder tempo, na planificación da próxima tempada, na que por quinto curso consecutivo competirá na División de Honra Prata.

O club pontevedrés fíxoo ademais con dous movementos importantes, empezando polo banco, no que Javier Fernández 'Jabato' renovou por un ano máis como máximo responsable deportivo.

Será a cuarta tempada do técnico no banco cineísta, ao que chegou no verán de 2016, nun proxecto no que seguirá acompañado por Marcos Otero como segundo adestrador.

Ademais, a entidade presidida por Santiago Picallo fíxose cun reforzo de garantías, recuperando para a causa a David Chapela. O central pontevedrés, recentemente desvinculado do Cangas da Liga Asobal "por motivos laborais" tras dous anos xogando na máxima categoría, regresará así á que foi a súa anterior casa, tras formarse no outro club da cidade, a SD Teucro.

O Cisne ten previsto presentar ao xogador, ademais da renovación dos seus adestradores, o vindeiro luns 3 de xuño.