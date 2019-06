Alejandro Conde estrea as renovacións no Cisne

Tras asegurar a continuidade do seu adestrador, Jabato, e anunciar a primeira fichaxe co regreso de David Chapela, o Club Cisne non perdeu o tempo e púxose ao traballo para renovar á maior parte do plantel, obxectivo que marcou o propio adestrador.

Neste sentido a entidade pontevedresa non tardou moito en anunciar a primeira renovación no grupo de xogadores.

Trátase de Alejandro Conde, que desta maneira seguirá defendendo a camiseta cineísta por cuarta tempada consecutiva na División de Honra Prata do balonmán nacional.

"Estou moi contento de poder seguir aquí, cun gran grupo de persoas que fan sentir a un como na casa", asegura o pivote vigués.

A súa é a primeira renovación, pero espérase que nas próximas horas síganse anunciando máis acordos nun equipo que sinalou claramente a súa aposta pola continuidade do proxecto deportivo.