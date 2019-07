O árbitro pontevedrés Alejandro Muñiz ascende á Segunda División

Alejandro Muñiz, árbitro pontevedrés de fútbol © Real Federación Galega de Fútbol

O Comité Técnico de Árbitros de Pontevedra recibiu este martes unha estupenda noticia no informe anual do comité nacional, no que se publican os ascensos e descensos da tempada.

No mesmo aparece como un dos protagonistas é un membro da delegación de Pontevedra, Alejandro Muñiz, que a próxima tempada arbitrará na Segunda División.

O colexiado pontevedrés é un dos catro ascensos fixados á categoría de prata do fútbol nacional, premiando así o seu gran ano.

Ao longo do últimas cinco campañas Muñiz dirixiu un total de 68 encontros na Segunda División B, entre competición regular, play-out e play-off, unha experiencia que agora aos seus 28 anos valeralle para dar o salto á Liga de Fútbol Profesional, noticia moi celebrada por todo o comité pontevedrés.

Hoxe amanecimos cunha boísima nova: Alejandro Muñiz vai arbitrar a vindeira tempada no fútbol profesional! laliga 123 será a competición na que o noso compañeiro poderá dar un paso máis na súa carreira deportiva.… https://t.co/VM8KdaWseJ — CTAPONTEVEDRA (@CTA_PONTEVEDRA) 2 de julio de 2019

Pero a de Alejandro Muñiz non foi a única boa nova, xa que a vilaboense Iria Rosendo será asistente na Primeira División Feminina a próxima tempada, sendo unha das sete colexiadas asistentes ascendidas á máxima categoría.