O Concello avanza que se poñerá ao día coas subvencións deportivas "dentro deste ano"

A modificación de crédito anunciada este xoves polo goberno local será a maneira de poñer ao día ao deporte pontevedrés no que respecta a as axudas comprometidas e cuxo atraso supuxo un auténtico quebradizo de cabeza aos clubs.

Segundo explicou o concelleiro de Facenda, Raimundo González, dentro desa modificación inclúense 505.000 euros para subvencións e convenios deportivos e tamén para o financiamento de eventos.

"A intención e abonalos dentro deste ano", confirmou o edil, co que o Concello poñeríase ao día xa que non é posible abrir a liña de axudas da tempada 19/20 ao non ter comezado.

Dese medio millón de euros, ao redor de 300.000 correspóndense coa liña de subvención directa aos clubs do municipio para a tempada 2018/2019.

Ademais 100.000 euros serán destinados a un convenio coa Federación Española de Tríatlon para a celebración na cidade do Pro Tour, o próximo mes de outubro, e outros 80.000 euros para custear eventos de nivel local e autonómico.

Esta modificación de crédito será levada ao próximo pleno municipal, previsto para o día 15 de xullo, para a súa aprobación, paso indispensable para proceder despois ao pagamento das axudas deportivas.