O Poio Pescamar enfrontarase ao Leis e ao Fisgón na previa da Copa Galicia

Sorteo da fase previa da Copa Galicia de fútbol sala feminina © FGF Sorteo da fase previa da Copa Galicia de fútbol sala masculina © FGF

O Poio Pescamar xa coñece cales serán os seus primeiros partidos de pretempada. A Federación Galega de Fútbol sorteou este venres os grupos e o calendario da fase previa da Copa Galicia de fútbol sala feminina e masculina.

O cadro da Seca, que acaba de oficializar a contratación de Raúl Jiménez como novo adestrador, enfrontarase ao Leis Feminino e ao Fisgón. O primeiro enfrontamento está previsto para o día 24 de agosto no pavillón de Poio e terá unha pequena dose de picante porque será o debut do novo técnico rojillo #ante o que ata o curso pasado era o seu club. O segundo enfrontamento da fase de grupos será contra o Fisgón a domicilio o 31 de agosto.

Os outros tres grupos da competición quedaron compostos do seguinte modo: No grupo uno loitarán pola clasificación o Burela Castro e valdetires; no dous, Ourense Envialia e Cidade dás Burgas; e no catro, Viaxes Amarelle e A Fervenza FSF.

En categoría masculina, o formato é diferente e os equipos competirán desde o principio en eliminatorias directas. O sorteo emparellou ao Leis Pontevedra co Vincios Cereixa. A eliminatoria disputarase o 24 de agosto en Pontevedra. Mentres que o ADFS Bueu terá que medirse a domicilio ao Vigo 2015.