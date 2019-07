Adriana Aparicio queda un ano máis no Arxil

Adriana Aparicio vestindo a camiseta do Arxil © CB Arxil

O Arxil continúa moldeando a plantilla do primeiro equipo para a próxima tempada 2019-20. A última confirmación é a renovación do contrato da xoven Adriana Aparicio.

A xogadora exterior chegou ao club pontevedrés o pasado verán procedente do Avenida Júnior, polo que este ano comezará o seu segundo ano no Arxil. A pesar de ser unha parte importante da escuadra durante os primeiros compases do pasado curso, dous meses de baixa por enfermidade cortaron a súa progresión e traballo na cancha local.

Pero agora dispón dunha nova oportunidade e Aparicio asegura que "estou moi ilusionada e con ganas de empezar, de coñecer os novos equipos e poder competir como sabemos facelo. Imos ir a por todas".

Despois da última renovación de Noa Casalderrey, Adriana Aparicio súmase a esta e a Carla Fernández, Aldara Vázquez, María Lago, Cris Díaz-Pache, Linnea Rosendal e Fooster para afrontar este ano en Liga Feminina 2.