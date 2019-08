O campionato de xadrez máis numeroso da historia de Pontevedra ponse en marcha

Partidas simultáneas do campeonato internacional Cidade de Pontevedra © Diego Torrano

A edición máis numerosa do Campionato Internacional Cidade de Pontevedra comeza este xoves con máis de douscentos xadrecistas chegados de todos os recunchos de España e doutras catorce nacionalidades.

Ata o 14 de agosto no pavillón do Colexio Los Sauces, os xadrecistas disputaranse un campionato que é computable para as clasificacións FIDE. Entre os participantes atópanse o gran mestre e subcampión mundial, Alexei Shirov; o gran mestre ruso, Evgeny Solozhenkin; e a mestra internacional Elizaveta Solozhenkina, número 6 do mundo sub-16 e aspirante á coroa mundial feminina.

Os participantes estarán divididos en dous grupos. O grupo para está formado por todos os xogadores con ficha federativa e código FIDE de categorías absoluta, sub 2300, sub 2100 ou veterano. Mentres que ao grupo B van aqueles con ficha federativo que teñan unha clasificación ELO FIDE menor de 2000.

O sistema de xogo elixido é o torneo suízo consistente en nove partidas de 90 minutos cun incremento de 30 segundos por xogada e o gañador do torneo para levará un premio de 800 euros.

O evento inclúe, ademais do torneo con presenza de maestros internacionais, sesións de partidas simultáneas na rúa, un curso maxistral para adultos e un campus internacional con 55 alumnos de España, Portugal e Inglaterra.