A Raña volve ser escenario de LEB Oro cun partido directo pola permanencia

A LEB Oro volve a Marín. O Peixe Galego recibe este sábado (20 horas) na Raña ao Cáceres Patrimonio da Humanidade. Despois dunha pretemporada na que a inchada marinense puido ver ao seu equipo contra os rivais galegos na Copa Galicia, chega o momento, despois de tres tempadas do seu debut nesta categoría, de volver gozar do baloncesto de alto nivel.

Os de Llorente debutan no seu pavillón despois da derrota da primeira xornada en Valladolid e fano fronte a un rival que tampouco puido gañar no seu primeiro partido, polo que ambos os conxuntos sairán á cancha desexosos de conseguir a súa primeira vitoria para non desengancharse desde o inicio da carreira pola permanencia.

A estratexia dos locais pasará unha vez máis por aproveitar a mocidade do seu plantel e imprimir un ritmo rápido de xogo. O xogo defensivo e o acerto no rebote será unha das claves do encontro e o que estea máis fino terá máis opcións de levar o triunfo. Con todo, Llorente non poderá contar con Joel Hernández nin Orellano por lesión