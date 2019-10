Pol Bueso, o oitavo lateral

A nova etapa no Pontevedra Club de Fútbol chega con cambios. Iso polo menos é o que apunta o traballo realizado nos primeiros adestramentos con Jesús Ramos ao mando.

Nesas sesións púidose ver como o técnico ensaiou con Pol Bueso como lateral esquerdo, unha posición que estivo en dúbida desde inicio da tempada. Primeiro foi Álvaro Naveira o encargado de defendela nas primeiras xornadas, pero as súas actuacións xeraron dúbidas e Luismi non só lle relegou ao banco, senón que mesmo desapareceu varias semanas da convocatoria.

No seu lugar Álex González, teórico extremo zurdo, asentouse na posición de 3 como un parche. Con todo ao non ser a súa zona predilecta non só sufría en ocasións en defensa senón que se perdía un home que nos últimos anos foi importante no aspecto ofensivo.

Tampouco o lateral dereito ha estado libre de cambios. Con Nacho López como teórico titular, lesións e sancións fixeron pasar polo carril do 2 a xogadores como Campillo, o canteirán Santi Figueroa, Jaouad e mesmo a Mejía, no seu caso como solución de urxencia en Oviedo tras a temperá expulsión de Nacho.

Desta forma, de confirmarse a aposta por Pol Bueso como lateral, o castellonenco sería o oitavo futbolista que actúa nunha das bandas defensivas do cadro granate, que aínda busca dar coa tecla e gañar en estabilidade e firmeza defensiva.

Esta posible decisión de Jesús Ramos pensando no duelo do próximo sábado en Vigo provocaría outras novidades, xa que Álex González podería adiantar a súa posición e volver ao seu posto natural de extremo, mentres que Jaouad apunta a parella de Churre no centro da defensa, rompendo así o dúo do marinense con Pol Bueso que se consolidou no eixo central desde a primeira xornada ligueira.

Outra das dúbidas no once inicial estará no centro do campo, onde N'Diaye, Mejía, Álex Fernández e Berrocal compiten por dous postos, sendo este último o que parte coa desvantaxe dos problemas físicos que lle impediron adestrar con normalidade nas primeiras sesións da semana.