Javi Gómez Noya pecha a súa tempada en Malaisia co billete para o Ironman de Hawaii 2020 en xogo

Despois dun ano centrado no seu regreso á distancia olímpica, con podio incluído nas Series Mundiais, ademais do ouro no Mundial ITU de Longa Distancia de Pontevedra e participacións en carreiras de media distancia, Javier Gómez Noya regresa ao Ironman para pechar a súa tempada.

Faino cun obxectivo, conseguir clasificarse a case un ano vista para o Campionato do Mundo Ironman de Hawaii 2020. Iso pasa por gañar este sábado 26 de outubro en Malaisia, cita escollida para este reto.

"O ano que vén o meu calendario e preparación vai ir enfocada aos Xogos Olímpicos única e exclusivamente, que son o 27 de xullo, e a partir de aí farei máis cousas e unha das posibilidades é facer Hawaii, facer o Mundial de Ironman e para iso estaría ben estar clasificado, por iso expóñomo facer agora", recoñeceu o campeonísimo galego hai unhas semanas en Pontevedra antes de participar no Pro Tour da Federación Española, no que acabou terceiro.

Tras o seu intento de 2018, pola mente de Gómez Noya pasa acumular experiencia en Kona (Hawaii) pensando no seu futuro próximo, xa que ten previsto aparcar a modalidade olímpica e centrarse na longa distancia unha vez pase Tokyo, competición ante a que "estou moi ilusionado", sinalou.

En Malaisia espera unha auténtica proba de supervivencia, máis se cabe tendo en conta a falta de preparación específica esta campaña para a distancia Ironman (3,8 quilómetros de natación, 180 quilómetros de ciclismo e un maratón final) e as condicións ambientais, máis duras mesmo que as de Hawaii ao esperarse temperaturas por encima dos 30 graos e ao redor do 70% de humidade.

Entre os seus rivais na liña de saída e para conseguir o ansiado 'slot' para Kona estarán o estadounidense Andy Potts, o francés Romain Guillaume ou o suízo Philipp Koutny, que vén de ser oitavo en Hawaii.

A proba, que supoñerá a terceira participación de Javi Gómez Noya nun Ironman, dará comezo á 1:45 horas da madrugada do sábado (hora española).