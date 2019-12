Bea Gómez finaliza en vixésimo lugar nas series de 200 estilos do Europeo de Glasgow

O Campionato de Europa de Natación en Piscina Curta está a chegar ao seu fin. Este sábado celebrouse en Glasgow a penúltima xornada na que competiu Bea Gómez Cortés.

A deportista do Galaico, que viña de finalizar en decimotercer lugar nas series de 400 estilos celebradas o día anterior, volvía á piscina de Glasgow para competir nos 200 estilos.

Rebaixou en case dous segundos a súa marca no Nacional (2.15.70), que lle valeron para clasificarse para o Europeo no que asinou un tempo de 2.13.23 que non lle foi suficiente para conseguir un posto para a final da tarde.

Bea finalizou no posto número 20 entre as 40 participantes e sétima na súa serie.

A última xornada na que participará a nadadora de Pontevedra será o domingo 8 na proba de 400 libres.