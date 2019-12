Daniel, o afeccionado do Ibiza que percorreu 1.100 quilómetros para estar en Pasarón... e que se suspendese o partido

Viaxar case 1.200 quilómetros para animar ao teu equipo, e que se suspenda o partido. É o que lle sucedeu este mércores a Daniel Pades, o único afeccionado do Ibiza presente nas bancadas do Estadio Municipal de Pasarón para seguir en directo o encontro da Copa do Rei que enfrontaba ao seu equipo co Pontevedra Club de Fútbol.

Este membro da peña Corsarios Ibiza viaxou en barco desde a illa ata Denia, en Alacante, e desde aí percorreu en coche a distancia que lle separaba de Galicia. Todo para que ao pouco de empezar a intensa choiva provocase o final anticipado do choque.

"Tenía esta semana de vavaciones, mi idea era irme a Salamanca a ver un amigo y aproveché para ver al equipo", explicou este seguidor balear no programa de radio El Larguero da Cadena Ser.

Un exercicio de amor a unhas cores que non resultou en balde, xa que tras coñecer a historia de Daniel o presidente e máximo accionista do Ibiza, Amadeo Salvo, decidiu convidalo a volver a Pontevedra na nova data do partido da primeira eliminatoria copeira, o próximo 8 de xaneiro, co resto do equipo e a gastos pagos.

"Será invitado a viajar de nuevo a Pontevedra junto con la expedición oficial del club. Es lo mínimo que la entidad puede hacer ante esta muestra de fidelidad", sinalou Salvo no seu perfil da rede social Twitter. Todo un xesto por parte do club balear.