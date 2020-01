O Cisne non deixará que o Novás o baixe da nube

O Cisne vive nunha nube e non quere que ninguén o baixe de aí. Os brancos, que levan case toda a tempada instalados no máis alto da táboa, reciben a visita esta fin de semana do Atlético Novás. Non será un partido calquera, non só pola rivalidade de dúas escuadras veciñas, senón porque ambos os persoais coñécense ben e, aínda que o Cisne xoga como local, farao nunha cancha, día e horario pouco habitual. No Pavillón Municipal, o domingo ás 12.15 horas.

Os de Jabato tentarán manter a inercia que os leva a acumular nove vitorias consecutivas. Pero en fronte estará un vello coñecido do balonmán pontevedrés. Quique Domínguez, adestrador do club do Rosal, tratará cortar a euforia co seu recoñecido estilo de xogo ofensivo e con protagonismo para os extremos. "Teñen unha defensa dura e rochosa, con Lloria na portería. En ataque teñen un equipo variado e bos extremos cun xogo moi dinámico no que chegan moitos balóns aos extremos", analiza o segundo adestrador branco, Quiños.

No vestiario cisneísta non se fían da aparente inferioridade dos do Baixo Miño. "É un equipo asentado en metade de táboa, con xogadores con experiencia na categoría, pero están a facer unha tempada estraña porque en casa non están a ser tan sólidos como fóra, onde sumaron nove puntos e mesmo se lle escaparon partidos nos minutos finais", advirte o técnico.

"Será un partido complicadísimo pero tentaremos seguir a racha". É a mensaxe de optimismo que repite o persoal branco que quere fuxir de calquera síntoma de relaxación ou superioridade para seguir dominando a categoría de prata do balonmán español.