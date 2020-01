O Tour Universo Mujer fai escala en Pontevedra para celebrar o Día Internacional da Muller

Presentación do Tour Universo Mujer na Casa das Campás © Cristina Saiz Presentación do Tour Universo Mujer na Casa das Campás © Cristina Saiz

Pontevedra celebrará o Día Internacional da Muller dunha forma moi especial. A cidade do Lérez acollerá entre o 6 e o 8 de marzo unha parada do Tour Universo Muller, un evento itinerante por toda a xeografía española que ten como obxectivo dar visibilidade e promocionar o deporte feminino a través da práctica de diferentes modalidades.

Durante tres días habilitarase na Praza de España un recinto de 3.000 metros cadrados no que se instalarán dezaseis postos correspondentes ás dezaseis federacións nacionais que forman parte desta xira. Nas casetas, os asistentes poderán informarse e practicar este deporte en pequenas canchas pensadas para dar a coñecer estas disciplinas e divertir a todos os participantes.

"Pontevedra será a capital nacional do deporte feminino", declarou Ignacio Solana, director do Tour Universo Muller, que foi presentado este martes na Casa dás Campás. O obxectivo desta actividade é a promoción do "deporte liderado por mulleres, pero practicado por todos", puntualizou o responsable de mocidade do CSD, promotor do Tour, Alfonso Giménez.

Na necesidade de dar maior visibilidade ao deporte feminino incidiu a presidenta da Deputación, Carmela Silva, ao sinalar que "só o 23 % dos deportistas federados son mulleres porque non se visibilizan referentes". Un dato que, en palabras da mandataria, contrasta cos excelentes resultados a nivel mundial das deportistas españolas. Iberdrola é o principal patrocinador deste evento e desde o departamento de patrocinios recalcan que a empresa "é un patrocinador pioneiro no deporte feminino, unha ferramenta para traballar a igualdade na sociedade", declarou Laura Gil, quen lembrou que a firma patrocina a dezaseis federacións españolas.

A axenda da fin de semana estará cargada de eventos. Os actos comezarán o venres 6 de marzo coa celebración dun congreso que virará ao redor da ciencia, o deporte e a comunicación no que deportistas de recoñecido prestixio debaterán sobre o papel da muller en esstos ámbitos.

Ao día seguinte, terá lugar a inauguración do recinto da Praza de España no que ademais de coñecer as diferentes disciplinas organizaranse sesións de fitness gratuítas abertas a todos os públicos. As federacións españolas de rugby, balonmán, tríatlon, ximnasia, bádminton, piragüismo, natación, voleibol, fútbol, hóckey, atletismo, deportes de xeo, kárate, surf, boxeo e tenis de mesa estarán presentes na carpa. Haberá tamén unha exposición sobre a historia do deporte feminino en España

A fin de semana pecharase o día 8, Día Internacional da Muller, cunha andaina solidaria de 4 quilómetros polo centro de Pontevedra en favor de Fademur (Federación de Asociacións de Mujeres Rurais). O prazo de inscrición (4 euros) atópase xa aberto e a compra do dorsal inclúe ademais un pack para corredores cunha camiseta conmemorativa.

"Pontevedra é unha cidade envorcada co deporte", declarou o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, quen se encargou de abrir o acto de presentación do Tour e presentar tamén á madriña e padriño da actividade, a loitadora Lydia Pérez e o tirador Juan Saavedra. Ambos recibiron o dorsal cero da andaina á que animan a asistir.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, foi o encargado de pechar a presentación. A tradición deportiva e o modelo urbano da cidade, "Pontevedra está deseñada para o deporte", remarcou; centraron o discurso do rexedor. O nacionalista referiuse á organización da contrarreloxo da Volta a España na urbe lerezana, que supuxo un exemplo de convivencia pacífica entre a vida normal dos veciños e a celebración de eventos deportivos de nivel mundial. A cidade estivo cortada ao tráfico rodado durante 24 horas, pero o movemento de peóns estivo habilitado a través de seis distribuídos ao longo de todo o trazado, algo nada habitual en eventos destas características.