Echegoyen e Barceló consolídanse na segunda praza e reforzan as súas opcións de pelexar polo título mundial

Támara Echegoyen e Paula Barceló van a por todas no Campionato do Mundo de Vela da clase 49er FX que se está a disputar na localidade australiana de Geelong.

A regatista pontevedresa e a súa compañeira de tripulación deron continuidade este mércores ao seu bo arranque de competición consolidándose na segunda posición da xeral e situándose a só dous puntos do liderado que ocupan as británicas Charlotte Dobson e Saskia Tidey.

O equipo galego-balear segue mostrando o seu gran estado de forma e regularidade, asinando na segunda xornada mundialista un segundo posto, unha vitoria parcial e un terceiro nas tres regatas disputadas, sen saír do podio. Todo iso baixo unhas condicións de navegación esixentes con ventos de ata 17 nós e chuvascos que dificultaban o percorrido.

Támara e Paula consolídanse así entre a elite da categoría, con 11 puntos de vantaxe sobre as terceiras, as danesas Anne-Julie Schütt e Iben Nielsby e como mellor tripulación nacional, aspecto de vital importancia pensando nas súas opcións de estar nos Xogos Olímpicos de Tokyo, xa que Patricia Suárez e Nicole van del Velden aínda que melloraron na segunda xornada marchan no posto 15.

O Campionato do Mundo de Vela para as clases 49er, 49er FX e Nacra 17 continuará disputándose ao longo da semana ata a decisiva Medal Race prevista para o vindeiro sábado 15 de febreiro.