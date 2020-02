A visita do Oviedo B a Pasarón "no es un partido más"

Moito en xogo este domingo (17:00 horas) para o Pontevedra Club de Fútbol no Estadio Municipal de Pasarón, que recibirá a visita do equipo que marca a fronteira dos postos de descenso, o filial do Real Oviedo.

Os granates, que aínda non gañaron en 2020, están a tres puntos da zona vermella e necesitan unha vitoria que lles de aire e fágalles recobrar a moral.

"Para mí no es un partido más", recoñece respecto diso Carlos Pouso porque "es evidente que venimos de una mala racha y queremos ponerle fin". O técnico asegura que "todo el mundo está muy mentalizado de lo que hay en juego", tres puntos que poden marcar un antes e un despois.

Perderán a cita por lesión Campillo e Adrián Cruz e tamén Romay, no seu caso por sanción. Precisamente a ausencia deste último, fixo no once, provocará novidades na aliñación coa posibilidade de ver desde o inicio a un das fichaxes de inverno, José García.

Fronte ao Pontevedra estará un Oviedo B que se caracteriza polas "transiciones rápidas", analiza Pouso, e que tamén está metido en problemas. Non gaña desde que o fixese o 5 de xaneiro e plantarase ademais en Pasarón con ata tras baixas por sanción: as de Rober Sierra, Mier e Amez.

O colexiado do encontro será o balear Miguel Domato Pedreira.