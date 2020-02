O Arxil pelexa ata o final pero non pode co Añares Rioja (74-68)

Terceira derrota nos últimos cinco partidos para o Arxil, que saíu á cancha do Añares Rioxa coa aspiración de vencer, tal e como fixeron no Centro Galego de Tecnificación Deportiva na primeira volta. Finalmente, e aínda que a vitoria para as locais (74-68), as de Pontevedra seguen nos postos de salvación.

O encontro comezou mal para o Arxil, que cedeu un parcial de 10-2 pero que foi capaz de recortar ata poñerse a tan só dous puntos (12-10) cando quedaban 3 minutos para que concluíse o primeiro acto. Con todo, a partir dese momento chegaron os peores minutos das verdes, que viron como o seu rival endosaba 12 puntos e ampliaban a vantaxe para chegar ao segundo tempo cun resultado de 24-10.

Mayte Méndez reorganizou as ideas das súas e así tentar achegarse ao marcador rival, e con Carla Fernández e María Lago liderando ao equipo, alcanzouse o descanso cun resultado de 34-30 e todo por decidir.

O terceiro cuarto inaugurábao Cristina Díaz cun triplo, dando paso ao mellor cuarto do Arxil, que se poñía por primeira vez por diante no marcador despois de que Forster encestara dous tiros libres (28-39), alegría que pouco lles durou xa que o Rioxa volveu tomar as rendas do partido e afastouse antes de chegar ao últimos 10 minutos (59-52).

O Arxil non quería deixar escapar a vitoria e seguiu pelexando cada balón, logrando poñerse a catro puntos cando quedaba pouco máis dun minuto e medio de partido, pero as locais mostráronse superiores e finalmente fixéronse coa vitoria por 74-68.

