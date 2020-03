Por que é necesario facer deporte baixo a supervisión dun profesional?

Son moitos os cidadáns os que durante os días de confinamento polo COVID-19, estivéronse sumando ás rutinas de adestramento a través de vídeos que ven nas redes sociais, youtube, e outras plataformas online.

Tras dúas semanas de confinamento, o aburrimento e a necesidade de estar coa mente e o corpo ocupado ha provocado que, xente que leva anos sen realizar ningún tipo de actividade física, subiuse ao carro de realizar exercicios na súa casa seguindo as indicacións de supostos profesionais que realizan o traballo pero non poden corrixir se os usuarios fano ben ou mal.

Que problemas pode supoñer realizar mal un exercicio?

Falamos con Sergio Rey, graduado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte ( CCAFyD) e co máster en Prevención e Readaptación de Lesións para que explique por que é necesario contactar con profesionais do adestramento para realizar unha boa técnica.

Debido á corentena, o tempo de inactividade incrementouse exponencialmente, supoñendo un perigo para a saúde da sociedade. Segundo a OMS, os 5 factores de risco con maior taxa de mortalidade son a hipertensión arterial, o tabaquismo, a hiperglucemia, a inactividade física e a obesidade, por iso "en el ejercicio físico encontramos un gran aliado para esta lucha, así como para el aburrimiento", explica Sergio.

Con todo, esa actividade está baixo un gran 'pero', xa que "no todo vale para todo el mundo. Cada uno tenemos nuestro nivel físico, nivel técnico y experiencia. El entrenamiento tiene y debe atender a la persona, a sus necesidades, características y objetivos".

Pero non todos os usuarios pensan igual e, sen ser profesionais do adestramento (graduados en CCAFyD), comparten sesións e propostas a través das súas redes sociais "imagino que con la mejor de las intenciones", di Sergio.

O problema vén cando non se ten a alguén que corrixa o exercicio. Iso supón que "una técnica incorrecta o un entrenamiento inadecuado pueden tanto no aportarnos los beneficios que buscamos como, en el peor de los casos, ocasionarnos lesiones por sobreuso", recalca.

É por iso, que durante estes días de inactividade e confinamento, ve unha gran oportunidade nos profesionais para poder chegar ás persoas menos activas e que viron o exercicio físico necesario nas súas vidas. Desta maneira, recomenda "que se muevan, pero no sin antes contactar con profesionales del entrenamiento que les orienten de la forma adecuada".

Para iso, tanto el como outros profesionais, ao non ter contacto directo cos usuarios, está a dar maior uso ás súas redes sociais para resolver dúbidas sobre o exercicio físico, realizar unha correcta execución do mesmo e como adaptar os adestramentos en casa, animando a todos a que "dediquéis un momento del día a moveros y lo convirtáis en un hábito que siga estando una vez todo esto finalice".