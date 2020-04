O confinamento é equiparable a "unha lesión común para todos de longa duración", asegura Santiago Ferrer

Adestrador nacional e colaborador do sector de lanzamentos da Real Federación Española de Atletismo, con máis de 45 anos ás súas costas como colaborador da Sociedad Gimnástica. Falar de Santiago Ferrer é falar dunha figura imprescindible dentro do deporte pontevedrés. Por todo iso é voz autorizada para preguntar como está a afectar a crise sanitaria do coronavirus aos deportistas.

"Desde o meu punto de vista supón unha rotura de ritmo en xeral que podemos equiparala a unha lesión común para todos de longa duración, con todo supono para un atleta", asegura Ferrer en declaracións ao seu club.

Segundo o seu punto de vista todos os atletas, sexa cal sexa a súa especialidade, veranse afectados nas mesmas condicións, xa que "ao corredor fáltalle correr en distancias e os de forza explosiva o ximnasio, a pesar de que todos necesitan adestrar de todo en maior ou menor medida".

Ante esta situación o comité nacional de adestradores foi dos primeiros en expor en voz alta a opción de que a tempada se de xa por finalizada. "Na miña opinión a tempada como era regularmente está perdida; agora ben, na situación de que se renove, haberá que tratar cada caso individualmente pois inflúen idades, disciplinas, o que se fixo ata o de agora, etc.", defende o adestrador da Gimnástica.

"Para dar continuidade a esta tempada tería que solucionarse en breve o confinamento, pero coa información que dispoñemos non o vexo a curto prazo, polo que probablemente teremos que ir pensando nunha nova", engade.

Con este panorama Santiago Ferrer ve lóxica a decisión de atrasar un ano a disputa dos Xogos Olímpicos porque "o ben ou o mal é para todos e debemos concienciarnos de que o está ocorrendo é moi serio".

Por todo iso pide aos deportistas da Gimnástica "paciencia" e que durante estas xornadas de confinamento "pensen en afrontar o presente para gozar do futuro".