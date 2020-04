Gómez Noya vese nos Xogos de Tokyo en 2021, aínda que "o tempo non corre ao meu favor"

Os Xogos de Tokyo 2020 estaban chamados a ser o colofón da brillante carreira de Javier Gómez Noya na modalidade olímpica do tríatlon, na que se proclamou ata en cinco ocasiones campión mundial, antes de dedicarse por completo a longo prazo distancia.

Con todo ese cambio de disciplina terá que esperar, tras o aprazamento da cita olímpica ata o verán de 2021. Gómez Noya segue coa idea en apurar o seu último cartucho nuns Xogos, e así o deixou nunha entrevista en directo no perfil de Instagram da canle televisiva #Vamos, conducida polo xornalista Juanma Castaño.

"Para min o tempo non corre ao meu favor. Os que xa temos unha idade que nos vaian atrasando as carreiras non nos vén demasiado ben, pero dun ano para outro tampouco vai haber demasiada diferenza e o importante é chegar san, estar ben e poder prepararse para chegar o mellor posible que eu creo que o poderei facer", sentenciou o triatleta desde o seu domicilio en terras pontevedresas, onde se atopa confinado polo estado de alarma e onde se exercita como boamente pode.

Gómez Noya valorou positivamente o aprazamento de Tokyo 2020 porque polo menos a decisión "dános un pouco de tranquilidade", sobre valorando "a situación na que estamos".

O que non é seguro aínda é que probas mantéñense no seu calendario para 2020, tendo en conta que a ITU suspendeu todos os seus eventos ata o 30 de xuño e que as Series Mundiais penden dun fío. Polo momento só seguen fixadas as dúas últimas probas en Hamburgo (11-12 de xullo) e Edmonton (17-23 de agosto), pero "estrañaríame que en xullo se puidesen correr", recoñece, e se se programan para setembro ou outubro "non se van a poder facer todas", polo que "non sabemos se se vai a haber mundial, se se vai a cambiar o formato ou se directamente non vai haber tempada", explicou.

Nesta situación aparece o segundo gran reto que tiña este ano no horizonte, a que sería a súa segunda participación no Campionato do Mundo Ironman en Kona, Hawaii. Xa está clasificado, pero "non sei ata que punto en outubro vaise a poder viaxar a Hawaii", asegura entre dúbidas derivadas da pandemia de coronavirus estendida por todo o ancho do planeta.

É por iso que só queda estar "á expectativa como todos" e "unha vez que estea o calendario un pouco claro tanto de Ironman como de distancia olímpica decidir que facer".