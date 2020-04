A Deputación adianta case 3 millóns de euros en axudas deportivas

A Deputación de Pontevedra decidiu axilizar e adiantar as súas liñas de subvencións para axudar aos clubs e deportistas durante a alerta sanitaria que se está vivindo polo coronavirus.

Estas medidas, supoñen case 3 millóns de euros e favorecen tanto ás entidades que traballan polo deporte de alta competición, como aqueles que promoven o deporte basee, revalidando a importancia da práctica deportiva como transmisor de hábitos e estilos de vida saudable, sinala a institución provincial.

Nesta liña, a Deputación informa que xa están aprobadas as axudas aos clubs de alta competición da provincia e nos próximos días publicarase a relación deste ano dos 259 deportistas que entrarán na marca provincial de excelencia DepoDan e DepoPromesa e optarán a bolsas dun total de 250.000 euros.

Así mesmo, están publicadas as bases para os equipos e entidades que compiten en categoría inferior á nacional e o luns estarán as de categoría nacional e as de ámbito náutico.

Convenios elite

Os clubs da comarca que militan en alta competición e que teñen aprobadas as axudas da Deputación por 632.500 euros son:

Pontevedra CF (Fútbol 2ª División B),

Supermercados Froiz (Ciclismo),

Peixefresco Marín (Baloncesto),

Sociedade Ximnástica de Pontevedra (Atletismo División de Honra),

Poio Pescamar (Fútbol sala 1ª División Feminino)

Tenis de Mesa Monte Porreiro (Superdivisión).

Outras liñas de axudas

A estas subvencións hai que sumarlle os 575.000 euros para as entidades deportivas de ámbito inferior ao nacional e os 100.000 euros para os clubs de fútbol que compiten en categoría preferente.

Pola súa banda, para os clubs deportivos federados que participan en categoría nacional e os equipos de Terceira división de fútbol destinaráselles 775.000, e o prazo de solicitude abrirá cando finalice o estado de alarma.

Finalmente, para os clubs federados de deporte náutico, nas modalidades de remo, vela e piragüismo, as axudas serán de 500.000 euros, e poderán solicitalas cando termine o estado de alarma.