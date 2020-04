O adestrador do CGTD Jonathan Cancela completa os seus consellos para o confinamento cun plan de adestramento semanal

Carlos David Prieto e Jonathan Cancela, director técnico e adestrador do grupo de tríatlon do CGTD © Cristina Saiz Cadro de adestramentos de forza © PontevedraViva Rutina de adestramento semanal deseñada polo adestrador de tríaton, Jonathan Cancela © PontevedraViva

O decreto do estado de alarma impide, polo momento, toda clase de práctica deportiva tanto individual como colectiva ao aire libre. Moitos deportistas, profesionais ou afeccionados, trasladaron as súas rutinas ao interior dos seus domicilios.

Co obxectivo de realizar adestramentos equilibrados, centrados principalmente no running, o adestrador de tríatlon do Centro Galego de Tecnificación Deportiva e da Federación Galega de Tríatlon, Jonathan Cancela, elabora un conxunto de consellos para completar unha rutina diaria equilibrada dividida en tres partes fundamentais.

Na primeira entrega, o preparador centrouse en hábitos xerais e exercicios de mobilidade para o adestramento confinado. Destacou a relevancia dun core forte e duns rangos de movemento articulares o máis xenerosos posibles. "Debemos de ter moi presente, que a velocidade de carreira desenvolverémola como produto da frecuencia de movementos e a amplitude dos mesmos", explica o técnico, quen enfocará agora as súas recomendacións cara ao desenvolvemento destas variables.

DESENVOLVEMENTO E MANTEMENTO DA FORZA

En moitas ocasións, o corredor utiliza a propia carreira como elemento natural de fortalecemento intrínseco. Con todo isto non resulta suficiente nin desde o punto de vista preventivo nin para seguir aumentando o noso rendemento. Está xeneralizada a crenza de que un adestramento de forza intenso pode resultar prexudicial para o rendemento do corredor polo aumento da masa muscular e, en consecuencia, do peso.

Con todo, non todas as capacidades de traballo de forza xeran hipertrofia (crecemento de masa muscular). Cun adecuado programa de desenvolvemento muscular combinado con adestramento de carreira, é posible conseguir unha musculatura máis potente, mellorar a calidade das fibras dos músculos, as respostas nerviosas e a resistencia á fatiga das mesmas. Neste sentido, fai fincapé Cancela na necesidade de ser asesorado por un profesional "para unha perfecta engrenaxe de todas estas pezas".

Os beneficios do desenvolvemento da forza para a carreira céntranse na diminución da cantidade mínima de esforzo para xerar un desprazamento, aumento da resistencia á fatiga, maior rapidez nos desprazamentos e redución do risco de lesións.

Subliña o adestrador que a fase muscular máis lesiva no ciclo de carreira non é a que xera o propio desprazamento, senón a fase na que o pé toma contacto co chan, momento no que se produce maior pico de activación muscular. Por iso, é moi importante non descoidar o traballo deste compoñente de forza (ver imaxe da táboa de forza no lateral da información). Un criterio técnico que se valora moito tanto para a mellora da eficiencia de carreira como para reducir o compoñente lesivo pasa por corrixir as oscilacións verticais que o noso centro de gravidade xera á hora de correr.

Unha vez afianzados os conceptos e hábitos de traballo relacionados co descanso, a alimentación, a hidratación, o coidado da musculatura e articulacións así como a posta en marcha de exercicios de forza, chega o momento de aplicar todas estas nocións a unhas rutinas diarias dirixidas a mellorar o nivel de carreira. O adestrador Jonathan Cancela propón un adestramento semanal con tarefas principais e complementarias para cada día, así como posibles progresionar para ir aumentando de forma progresiva a esixencia do traballo. (Ver táboas no lateral da información)